(13 de octubre del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Nicolás Maduro anunció el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, tres días después de que la líder opositora María Corina Machado fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz por el Comité Noruego del Nobel.

El régimen venezolano justificó la medida como una «reasignación estratégica de recursos para fortalecer las alianzas con el sur global».

En un comunicado, el chavismo indicó que las funciones diplomáticas y consulares para esos países serán asumidas por «misiones diplomáticas concurrentes» que serán anunciadas próximamente. El gobierno de Maduro afirmó que con estas acciones ratifica su voluntad de «defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial».

Además, el régimen anunció la apertura de nuevas sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, con el objetivo de impulsar la cooperación en áreas como la agricultura, la energía y la minería, reseñó El Nacional

El anuncio de los cierres coincide con la exhortación pública del Comité Noruego del Nobel a Maduro para que «reconozca los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024», en las que el opositor Edmundo González Urrutia habría ganado. El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, afirmó que el premio a Machado busca «enviar un mensaje al régimen venezolano sobre la necesidad de respetar la voluntad popular».

