(27 de octubre del 2025. El Venezolano).- Nicolás Maduro revocó una entrevista pautada con el programa 60 Minutes, de la cadena estadounidense CBS, instantes antes de que diera comienzo, según comunicó el canal en su cuenta de X.

La producción de 60 Minutes explicó que, tras meses de negociaciones, Maduro había aceptado reunirse con la cadena, lo que resultó «sorprendente» para el programa. «El equipo de Maduro escogió la hora y el lugar, el salón de eventos de un hotel concurrido de Caracas, pero minutos antes de que iniciara fue anulada«, relata la cadena en un video.

De acuerdo con el programa, el ministro de Defensa del gobierno venezolano, Vladimir Padrino López, argumentó que «ya no era seguro» llevar a cabo la conversación, reseñó El Nacional

La entrevista se habría celebrado en medio de la escalada de tensión entre Venezuela y Estados Unidos a raíz de los ataques ordenados por el presidente Donald Trump contra embarcaciones en el Caribe, justificados por la Casa Blanca como acciones para proteger a los ciudadanos estadounidenses de la llegada de drogas al país.

