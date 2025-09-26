(26 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Nicolás Maduro anunció la realización de un Simulacro Nacional de Protección Civil para este sábado 27 de septiembre, con el doble objetivo de preparar a la población ante desastres naturales y «eventuales conflictos armados que pudiera haber».

El anuncio responde a una serie de sismos recientes en el país, particularmente en Zulia, Trujillo, Miranda y Caracas, algunos de los cuales superaron la magnitud 6 en la escala de Richter. Maduro aseguró que se activó el Sistema Nacional de Protección Civil, incluyendo escuelas, liceos, hospitales, bomberos, policías y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El ejercicio, que arrancará a las 9:00 de la mañana, buscará fortalecer la preparación del país frente a las catástrofes naturales y la defensa nacional. Maduro indicó que el monitoreo sísmico cuenta con el apoyo de organismos geológicos de Colombia y Estados Unidos, reseñó El Pitazo

Anuncios