(19 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Nicolás Maduro anunció este jueves que las fuerzas militares se desplegarán en las comunidades a partir del sábado para instruir a la población en el manejo de armas.

Esta iniciativa forma parte de un plan de defensa nacional, en respuesta a lo que el gobierno considera una «amenaza» por la presencia de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe.

Durante una jornada de las Brigadas Comunitarias Militares, Maduro afirmó: «Los cuarteles, con sus armas, van a las comunidades… a enseñar a todos los que se alistaron, a los vecinos y vecinas, lo que es el manejo del sistema de armas».

Madura reiteró su acusación de que Estados Unidos busca un «cambio de régimen» para apoderarse de los vastos recursos petroleros, gasísticos y auríferos de Venezuela, reseñó El Nacional

🪖Pdte. Nicolás Maduro anunció que el sábado #20Sep se hará una jornada en la que los cuarteles y los militares van al pueblo, en los 5 mil 336 Circuitos Comunales



✊Esta jornada tiene como propósito enseñar a todos los ciudadanos alistados, el manejo del sistema de armas



📌VTV pic.twitter.com/hSl9ngcmDb — Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) September 19, 2025