(03 de octubre del 2025. El Venezolano).- Nicolás Maduro anunció la realización de ejercicios militares de carácter organizativo este sábado, con el objetivo de «afinar aún más todos los mecanismos de defensa territorial» del país.

La jornada involucrará a toda la estructura profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a la Milicia Bolivariana, incluyendo sus más de 5,000 Unidades Comunales y 15,000 Bases Populares de Defensa Integral. Maduro aclaró que «no es un ejercicio de movimiento de armamento, sino organizativo», enfocado en el mando, la conducción y la comunicación.

Este anuncio es una respuesta directa a la creciente presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que el gobierno venezolano califica como una «amenaza» a su soberanía.

Las maniobras forman parte de una serie de actividades convocadas por el Ejecutivo para fortalecer la «fusión popular-militar-policial» y elevar el apresto operacional de sus fuerzas de defensa ante lo que considera un escenario de hostigamiento externo, reseñó El Nacional