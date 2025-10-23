(23 de octubre del 2025. El Venezolano).- En una escalada verbal directa frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, el gobernante Nicolás Maduro advirtió este miércoles que Venezuela cuenta con un poderoso arsenal para su defensa, asegurando que el país posee «más de 5.000» misiles antiaéreos de fabricación rusa, modelo Igla-S.

Durante un acto transmitido por el canal estatal VTV, Maduro describió este armamento como «una de las armas más poderosas que hay» y lanzó una advertencia velada, afirmando que su objetivo es garantizar «la paz, la estabilidad y la tranquilidad» del pueblo venezolano.

«Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en los puestos claves de la defensa antiaérea (…) el que entendió, entendió», sentenció el mandatario.

Estas declaraciones se producen en un contexto marcado por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas internacionales cercanas a Venezuela, una operación que Caracas considera una «amenaza» y un pretexto para forzar un «cambio de régimen», mientras que Washington la defiende como una misión para combatir el narcotráfico.

Maduro añadió que el país también cuenta con «equipos de simulación» que garantizan una «buena puntería» para miles de operadores de misiles distribuidos «hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo», con el fin de que Venezuela «sea una patria inexpugnable», con información de EFE.