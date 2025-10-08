(08 de octubre del 2025. El Venezolano).- El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este martes que las personas responsables de planear un supuesto ataque terrorista contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas se encuentran en territorio estadounidense.

Maduro afirmó que ya se ha proporcionado al gobierno de Donald Trump «toda la información completa» sobre los supuestos autores.

Durante una reunión con embajadores de países aliados como Rusia y China, Maduro detalló que los terroristas «prepararon el frustrado y fallido ataque contra su embajada» y que los datos sobre su ubicación en EE. UU. ya fueron enviados a la misión diplomática estadounidense en Bogotá a través de su jefe negociador, Jorge Rodríguez.

Maduro agregó que, por «prudencia», ha optado por no hacer pública la evidencia, confiando en que las autoridades de Estados Unidos realizarán las investigaciones pertinentes y «procederán a las capturas inmediatas». También señaló que el edificio diplomático en Caracas «es sagrado» y que su gobierno ha reforzado su seguridad.

El pasado domingo, Jorge Rodríguez había denunciado la existencia de un plan, supuestamente atribuido a «sectores extremistas de la derecha local», para instalar explosivos en la embajada. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. se negó a comentar sobre el supuesto plan y recordó que el país no tiene presencia diplomática en Venezuela desde marzo de 2019, reseñó El Nacional