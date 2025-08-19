(19 de agosto del 2025. El Venezolano).- Nicolás Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos, integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en todo el territorio venezolano. La medida se da luego de que Estados Unidos incrementara a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita su captura.

“Esta semana pondré en marcha un plan especial para garantizar la cobertura del país con más de 4,5 millones de milicianos”, expresó el mandatario durante un acto televisado.

Maduro señaló que este despliegue forma parte de un llamado “plan de paz” y exhortó a las milicias a mantenerse “preparadas, activadas y armadas”.

“El plan de paz consiste en desplegar toda la capacidad de la milicia en el territorio y por sectores, consolidando la presencia de la Milicia Nacional Bolivariana en todas las regiones del país”, añadió, sin ofrecer detalles sobre las zonas específicas donde operarán, reseñó EFE.

Escalada de tensiones

El anuncio se produce en paralelo al despliegue militar de Estados Unidos en aguas latinoamericanas y caribeñas. Washington ha movilizado cerca de 4.000 efectivos, principalmente infantes de Marina, además de aviones, buques de guerra y sistemas de misiles para reforzar su ofensiva contra el narcotráfico.

La cadena CNN reveló la operación el pasado viernes, citando fuentes del Departamento de Defensa, información posteriormente confirmada por otros medios estadounidenses.

En reacción, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que las fuerzas nacionales también se encuentran desplegadas en aguas territoriales para resguardar la soberanía.