(10 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Un grupo de madres y abuelas venezolanas, apoyadas por la administración de Nicolás Maduro, ha solicitado la ayuda de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, para reunirse con sus hijos.

Estos niños fueron separados de sus padres tras ser deportados o detenidos por autoridades migratorias, reseñó El Pitazo.

Según la agencia AP, las madres enviaron una carta a Trump pidiéndole que intervenga para que sus hijos «regresen a sus hogares» y para que se detenga la política de separación familiar.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado respondió en X que «Estados Unidos no utiliza a los niños como moneda de cambio» y no acelerará el traslado de menores no acompañados sin evaluar «lo que es mejor para ellos».