(27 de octubre del 2025. El Venezolano).- El gobernante de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este lunes su interés en «preservar la tranquilidad en Suramérica» durante una conferencia de prensa desde Kuala Lumpur, tras proponerse como mediador entre Estados Unidos y Venezuela en medio de la escalada de tensiones regionales.

«Si EE UU requiere el apoyo de Brasil para abordar el asunto de Venezuela, estamos dispuestos a colaborar porque anhelamos mantener la paz«, señaló el dignatario brasileño.

La propuesta de Lula da Silva fue comunicada a la prensa por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, luego del encuentro que sostuvo el mandatario brasileño con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco de la cumbre de la ASEAN.

Lula enfatizó su perspectiva: «No es posible solucionar el tema a través de las armas» y añadió: «Iniciemos una mesa de diálogo. Estamos listos para conversar y auxiliar en el tema venezolano«. El ofrecimiento se da en un contexto de creciente despliegue militar de la Administración Trump en el Caribe, cerca de Venezuela, justificado como una campaña antidroga, reseñó El Nacional