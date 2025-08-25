(25 de agosto del 2025. El Venezolano).- El dominicano Luis Castillo fue exaltado este pasado domingo al Salón de las Leyendas del Béisbol de los Miami Marlins, convirtiéndose en el cuarto integrante de este prestigioso salón, que honra a ex jugadores, coaches, managers y miembro de la oficina que han logrado hazañas significativas y realizado contribuciones importantes a la organización y a la comunidad del sur de Florida.

Por Óscar Huete

En una breve ceremonia antes del inicio del tercer encuentro frente a los Azulejos de Toronto, Castillo recibió de manos de Carolina O’Connor, Presidenta de Operaciones y de Peter Bendix Gerente General del equipo, la placa conmemorativa y la chaqueta color turquesa que lo acredita como miembro de este selecto salón.

Anuncios

El petromacorisano, estuvo acompañado de su esposa e hijos y rodeado de varios compañeros del equipo ganador del 2003, entre los que estaban: Mike Lowell, Jeff Conine, Alex González, Antonio Alfonseca, Juan Pierre, Liván Hernández, entre otros.

Luis debutó en la gran carpa vistiendo la camiseta de los Florida Marlins el 8 de agosto de 1996 frente a los New York Mets. Castillo posee varios récords del club, incluyendo la mayor cantidad de juegos disputados en la historia de la franquicia con 1,128.

Es líder en bases robadas con un total de 281, en hits conectados con 1,272, líder en triples con 42, y líder con bases por bola recibidas con un total de 533.

Miembro del conjunto campeón de la Serie Mundial del 2003, Castillo fue tres veces seleccionado al All Star Game y ganó tres guantes de oro como segunda base en sus 10 años con los Marlins. Su racha de 35 juegos consecutivos dando de hit en el 2002 fue el récord de Grandes Ligas para una segunda base en ese momento.

Esta seguidilla de juegos consecutivo bateando de hit inició el 8 de mayo del 2002 y finalizó el 21 de junio, registrando en ese periodo un promedio de .403, al disparar 62 hits en 154 turnos, incluyendo 4 dobles y dos jonrones, anotó 24 carreras, remolcó 14 y estafó 11 bases.

Castillo, que actuó durante 15 años en Las Mayores, vistió también las camisas de los Mets de York por cuatro campañas y la de los Gemelos de Minnesota por dos temporadas, y se retiró en el 2010 a la edad de 34 años.

En su hoja de vida Castillo, dejó un promedio de .290, producto de 1,889 imparables, de los cuales 194 fueron dobles, 59 triples y 28 cuadrangulares; remolcó un total de 443 carreras, anotó en 1,001 ocasiones y se ponchó en 850 oportunidades, todo esto en 1,720 juegos disputados.