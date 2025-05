En El Venezolano Miami compartimos la historia de un visionario incansable y un hispano talentoso que ha convertido cada escenario musical que produce en una plataforma de impacto, llevando el talento latino a lo más alto y dejando huella en la industria

Por: Martín Araujo – Periodista EL VENEZOLANO MIAMI

Miami, FL – Con 25 años al servicio del entretenimiento y la producción musical, Luis Astudillo se ha consolidado como uno de los productores musicales más influyentes y reconocidos del panorama latino en Estados Unidos.

Su trayectoria refleja la visión de un productor televisivo y musical exitoso que ha sabido inspirar, transformar escenarios, conquistar mercados y elevar la música latina en Estados Unidos.

¿Cómo fueron tus inicios en la televisión hispana de EE. UU?

LA: Comencé llevándole el público a todos los programas que eran vistos en este país por la comunidad latina, cómo era el programa de Cámara Indiscreta, Qué locura, todos muy exitosos. Me encargaba de llevar a los artistas a los programas que eran víctimas de los casos. Y también, me encargaba del público que participaban en los programas de Guerra de los Sexos, de Venevisión Plus y de Venevisión Continental y hacía los castings de las novelas que transmitía Venevisión Continental Miami en 2011. Fueron unos años de mucho aprendizaje, esfuerzo y crecimiento.

Tu trayectoria como productor musical es muy reconocida. ¿Qué artistas de renombre has manejado?

LA: Han sido muchos a lo largo de mi carrera. En el gremio de promoción, puedo mencionar a Jorge Celedón, Carlos Rosado “Farruko”, entre otros, destacados cantantes. Luego, en los últimos tres años, me radiqué aquí en Estados Unidos definitivamente, donde he organizado y producido casi 50 conciertos en gira con grandes artistas en Chicago, Dallas, Boston, Nueva York, Nueva Jersey, Tampa, Miami, Orlando, Atlanta, entre otras ciudades y estados; y seguimos avanzando en otros proyectos”.

IMPACTO EN LA INDUSTRIA

El amplio portafolio de trabajo de Luis Astudillo en los últimos años en Estados Unidos abarca desde giras de conciertos masivos y privados con reconocidos artistas, además de festivales de salsa y balada, eventos cristianos y festivales urbanos, demostrando, gracias al éxito rotundo, un profesionalismo que solo los grandes de la industria musical pueden lograr.

“Este país me ha abierto las puertas y estoy profundamente agradecido. Me ha permitido trabajar desde la televisión hasta los grandes escenarios junto a importantes artistas. Mi objetivo es claro: apostar a la excelencia en la producción de espectáculos. Ese ha sido mi camino como un hispano que ha logrado abrirse paso y triunfar en los Estados Unidos, gracias al esfuerzo constante y al gran equipo que me acompaña”, expresó Luis Astudillo a El Venezolano Miami.

Uno de los proyectos recientes más memorables producido por Astudillo fue la Gira de DJ Latinos Dic 2023, que reunió a talentos de República Dominicana, Colombia, Panamá, Chile, Perú, Venezuela y Puerto Rico en Tarima Miami, con capacidad para 1,200 personas, un evento que superó todas las expectativas dejando público fuera por aforo completo. También produjo el Festival de la Salsa Blanca, con figuras de renombre como Willy González, Pupy Santiago, Roberto Lugo y Erick Franchesky, entre otros.

En paralelo, Astudillo ha dirigido con éxito producciones como el Festival de Música Criolla en Atlanta, y prepara para 2025 una ambiciosa gira de Charlie Aponte (exvocalista del Gran Combo de Puerto Rico), así como una serie de conciertos cristianos encabezados por el premiado dúo Tercer Cielo.

CUANDO LA PASIÓN SE PREMIA

Su profesionalismo y entrega le han valido reconocimientos del Consejo Internacional de la Música (2024), la Unidad de Naciones de Artes y Ciencias en Miami, y varios premios otorgados a lo largo de su carrera. Ha sido, también, galardonado con los premios Latin Mara Internacional, Cacique de Oro, Mirandino de Oro, Estrellas de Venezuela, Mara Internacional & IPK de Oro como productor del año. También fue invitado especial en varias ediciones de Premios Lo Nuestro, Premios Juventud & Los Premios Pepsi Music Venezuela.

Astudillo también preside los premios PPG de Oro, en colaboración con Guillermo Giraldo, padre de Karol G. Actualmente, se desempeña como Asesor Ejecutivo de los premios Latin Excellence Award’s, con sede en Orlando, Florida.

“Los premios y el reconocimiento llegan cuando haces el trabajo con pasión, sin importar el tamaño del escenario. Para mí, cada evento es una oportunidad de dar lo mejor y dejar huella. Recibo cada uno de estos reconocimientos con humildad y en nombre de tantos hispanos talentosos que, como yo, luchan y construyen sus sueños en los Estados Unidos”, dice Astudillo.

Más allá de la tarima, Astudillo se distingue por su compromiso ético, cumplimiento contractual y atención al detalle, características que lo han convertido en un aliado confiable y garantizado tanto para artistas como para marcas y públicos diversos.

A 25 años de haber iniciado una carrera marcada por el éxito, Luis Astudillo no solo celebra un legado, sino que mira al futuro con proyectos aún más ambiciosos. Su misión sigue intacta: producir experiencias memorables y seguir elevando el nombre del entretenimiento latino a escala global a través de PPG, empresa de espectáculo que fundó y se ha convertido en referente del entretenimiento.

