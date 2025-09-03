(03 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El venezolano Luis Arráez se fue de 4-3, la noche del lunes 1ero de septiembre, en el juego que los Padres perdieron 4×3 ante los Orioles de Baltimore, en el Petco Park de San Diego, y con esa trío de imparables arribó al millar de indiscutibles en su carrera.

Escrito por: Eliexser Pirela Leal



Sus dos primeros imparables se los conectó al abridor Kyle Bradish. En la primera parada en home, como primer bate en el acto inicial, en cuenta de 2 y 2; el zurdo de San Felipe no desaprovechó una recta de cuatro costuras a 97 MPH que se quedó en la zona alta del plato, para enviar la bola de línea al jardín izquierdo.

En el propio segundo inning, nuevamente frente a Bradish, pero ya con corredores en primera y tercera, Arráez bateó también hacia la pradera izquierda para su segundo hit, el 999 de su carrera y empató el juego a dos carreras por lado.

Anuncios



Mientras que el turno del millar llegó en la parte baja de la séptima entrada. En su vez anterior dió un sacrificio… pero en este turno, ante los envíos del zurdo Dietrich Enns, Arráez se ajustó a una curva y dirigió la esférica al jardín central, lo que fue su tercer imparable del choque y el histórico hit 1.000 de su carrera. Este batazo lo convirtió en el venezolano número 41 con esa cifra redonda. El próximo beisbolista nacido en Venezuela que debería arribar al millar de indiscutibles será Gleyber Torres, quien hasta el momento acumula 988.



«La Regadera» tiene 7 años de experiencia con los Mellizos de Minnesota, Marlins de Miami y los Padres de San Diego. Tiene un promedio de bateo de .316, 1.000 hits, 34 jonrones, 296 carreras impulsadas y 425 carreras anotadas. Además ha ganado 2 Bates de Plata.

Historia

Recordemos que el jugador venezolano con más imparables en la historia de las Grandes Ligas es Miguel Cabrera con 3.174, seguido de Omar Vizquel (2.877), el zuliano y miembro del Salón de la Fama, Luis Aparicio (2.677), Bob Abreu (2.470) y José Altuve, quien es el criollo activo con más hits con 2.371 hasta el momento.

Es bu no destacar que Aparicio, que fue pionero en varios hitos para venezolanos en las Mayores, fue el primero en llegar a 1.000 hits, 1.500, 2.000 y 2.500 indiscutibles; de hecho, sus 2.677 imparables por muchos años fue el tope entre sus compatriotas hasta que Vizquel lo superó y ambos ahora son escoltas de Cabrera.



Volviendo al tema de Arráez, quien es campeón bate en las últimas tres campañas, acumula esta temporada 153 incogibles y está ubicado como el segundo mejor en ese departamento, detrás de Trea Turner (de Filadelfia) en la Liga Nacional. Su promedio de .286 está entre los 10 mejores del circuito, pero todo indica que su racha de campeonatos de bateo será frenada.