(13 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Ejército de Israel ha confirmado la liberación de los últimos 13 rehenes que Hamás mantenía en cautiverio en Gaza. Con su liberación, no quedan rehenes vivos en poder de la organización islamista.

Los cautivos fueron trasladados a una base militar en Reim para recibir atención médica y reunirse con sus familias.

Los recién liberados incluyen a los hermanos argentinos Ariel y David Cunio y a Eitan Horn, también de nacionalidad argentina. La liberación se suma a la de un grupo de siete rehenes que fueron liberados a primera hora de este lunes.

Según Hamás, la liberación de los 20 prisioneros es parte de la primera fase de un plan propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para detener el conflicto. El grupo aseguró que esta acción reafirma su compromiso con el acuerdo y busca garantizar que Israel cumpla con sus obligaciones, reseñó EFE