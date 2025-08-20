(19 de agosto del 2025. El Venezolano).- Tras haber empatado en su primer encuentro de la pretemporada 24-24 contra los Chicago Bears, el pasado 10 de agosto. Los Miami Dolphins demostraron mejor sincronización y una buena comunicación en todas las jugadas que ejecutaron en el desafío que vencieron 24-17 a los Detroit Lions en la ciudad automotriz el pasado sábado.

Por Oscar Huete

Guiados por el mariscal de campo, Zach Wilson, quien ya en este segundo encuentro exhibió mayor seguridad en sus pases, al concretar 15 de 23 pases, con una anotación y 151 yardas alcanzadas.

Wilson, quien está llamado a ser el segundo mariscal del equipo detrás de Tua Tagovailoa, dejó una ola de incertidumbre tras el primer juego, al ser capturado en cuatro ocasiones, sin embargo, logró ajustar algunas piezas y lucir mejor ya en este segundo partido.

El coach Mike McDaniel se reservó a sus principales titulares, Tua Tagovailoa, Tyreek Hill y a Jaylen Waddle para este segundo partido de preparación para la temporada que se avecina.

Ya con varias semanas de preparación y los dos encuentros de pretemporada, Miami se apresta a enfrentar a sus vecinos del norte, los Jacksonville Jaguars este próximo sábado 23 de agosto, jugando como local en el Hard Rock Stadium de la Ciudad de Miami Garden

Se espera que ya los llamados “titulares” vean acción en este encuentro y demuestren que están listos para la larga y exigente temporada que se les avecina.

Miami busca regresar al protagonismo, luego de quedar fuera de los playoff la temporada pasada, tras registrar marca de 8-9, cabe destacar que los Dolphins no han ganado un partido de postemporada desde el 2000, esperemos que este sea ese año.

A pesar de haber perdido los servicios de Jalen Ramsey, quien se marchó con rumbo a Pittsburgh y la pérdida también de Javon Holland quien se marchó con rumbo a los New York Giants en la agencia libre.

Son muchos los jugadores que tendrán la última oportunidad de demostrarle a McDaniel en este partido, que están listos para la temporada 2025-2026.

Pendientes al desarrollo de estos jugadores: Larry Borom, Daniel Brunskill, Braeden Daniels y Kion Smith.