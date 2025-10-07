(06 de octubre del 2025. El Venezolano).- Con un Bank of América Stadium abarrotado hasta su máxima capacidad (72,301 espectadores), los Carolina Panthers recibieron a unos Miami Dolphins urgidos de una victoria que los reenganchara a una temporada que comienza a escapárseles de las manos.

Escrito por: Óscar Huete

Ambos equipos llegaban al duelo con un gris récord de 1-3, conscientes de que una nueva derrota podría comprometer seriamente sus aspiraciones de postemporada. Sin embargo, fueron los locales, ahora dirigidos por el entrenador Dave Canales, quienes lograron imponerse al capitalizar los errores de una defensa de Miami que volvió a mostrar grietas en momentos clave.

Los Dolphins comenzaron con fuerza, abriendo el marcador tras una sólida posesión de cinco minutos y 48 yardas que los llevó hasta la yarda 43 rival. Desde allí, el pateador Riley Patterson concretó un gol de campo que puso los primeros tres puntos para los de Miami.

La ofensiva visitante mantuvo el impulso al inicio del segundo cuarto. Tua Tagovailoa conectó un pase corto con Devon Achane, quien encontró un hueco entre la defensa de Carolina y se escapó para sumar seis puntos más. Poco después, el mariscal de campo encontró al ala cerrada Darren Waller, quien, tras una carrera de cuatro yardas, amplió la ventaja a 17-0, desatando la ilusión en la banca visitante. Pero esa ilusión sería efímera. A partir de ese momento, los Dolphins comenzaron a ceder terreno. La defensa de Carolina ajustó, y la ofensiva local tomó el control del juego, logrando una anotación tras recorrer 81 yardas, lo que puso el marcador 17-7. Momentos más tarde, Ryan Fitzgerald sumaría tres puntos más con un gol de campo de 35 yardas.

La desconcentración, los errores mentales y la falta de consistencia volvieron a aparecer en el conjunto de Miami, que no supo sostener la ventaja ni responder a la presión del rival, y poco a poco fue cediendo las riendas del encuentro.

Un gol de campo de 49 yardas al concluir el tercer periodo puso la pizarra 17-13, siempre a favor de los visitantes. No obstante, Carolina continuó con el ataque, anotando una nueva anotación en el último cuarto, que les daría la ventaja en el marcador: 20-17.

Los Dolphins se repusieron al golpe con un bombazo de 46 yardas de Tagovailoa, capturado por Jaylen Waddle, dándoles una ventaja momentánea de 24-20, ya con el reloj jugando en contra de los dirigidos por el coach Mike McDaniel.

Carolina tuvo la última posesión del ovoide y logró avanzar 78 yardas, culminando con una anotación gracias a un pase del mariscal Bryce Young a su receptor Mike Evans, quien se escabulló entre la línea defensiva de Miami. Esa jugada le dio la ventaja final de 27-24 a los Panthers, que consiguieron así su segunda victoria de la temporada, ahora con marca de 2-3. Esta nueva derrota no solo deja a los Dolphins con un preocupante récord de 1-4, sino que también plantea dudas sobre el liderazgo en el vestuario y la capacidad del cuerpo técnico para enderezar el rumbo. El tiempo corre, y la temporada no espera.