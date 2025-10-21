(20 de octubre del 2025. El Venezolano).- Las penalidades constantes, la falta total de liderazgo ofensivo y una ejecución mediocre dejaron al descubierto todas las falencias de los Miami Dolphins, que fueron humillados 31-6 por los Cleveland Browns, equipo que mejoró su récord a 2-5. Una derrota que no solo duele en el marcador, sino que pone en entredicho la dirección del equipo y su verdadero nivel competitivo.

Más de 63 mil fanáticos abarrotaron las instalaciones del Huntington Bank Field para ver al corredor Quinshon Judkins anotar tres touchdowns, y al mariscal de campo Dillon Gabriel completar 13 de 18 pases para un total de 116 yardas. Por su parte, los Dolphins solo lograron anotar dos goles de campo, ambos por medio de su pateador Riley Patterson: uno de 33 yardas en el segundo periodo y otro de 26 al concluir el segundo cuarto.

Tua Tagovailoa apenas alcanzó las 100 yardas al completar 12 de 23 pases, y fue interceptado en tres ocasiones, siendo esta la segunda vez consecutiva que sufre múltiples intercepciones. Devon Achane aportó 82 yardas por tierra. Para los dirigidos por Mike McDaniel, esta representa su sexta derrota frente a una sola victoria en lo que va de temporada, un panorama desolador que deja más dudas que respuestas sobre el futuro inmediato del equipo.

Anuncios

En la historia de los Dolphins no es extraño iniciar con un récord negativo de 1‑6, como ocurrió en las temporadas de 1967, 2004, 2011, 2019 y 2021. En 2021 arrancaron 1‑7 y lograron terminar con un récord de 9‑8, una de las mejores remontadas en la historia del equipo.

Miami tendrá una semana para ajustar algunas piezas y buscar la fórmula que los enganche en una racha de triunfos. El próximo domingo se enfrentarán a los Atlanta Falcons, que marchan con un récord de 3-3. Respecto a sus enfrentamientos con los Atlanta Falcons, los Dolphins mantienen un récord favorable de 9 victorias y 5 derrotas en temporada regular.

Su más reciente enfrentamiento fue una ajustada victoria de 30-28 el 24 de octubre de 2021 en el Hard Rock Stadium. Ambos equipos volverán a verse las caras el próximo 26 de octubre de 2025 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un encuentro que podría ser clave para las aspiraciones de ambos.

Miami enfrenta una encrucijada crítica. Con un equipo que todavía no encuentra su rumbo y una temporada que se escapa rápidamente, cada partido es una prueba de supervivencia. El próximo duelo contra los Falcons no solo es una oportunidad para cambiar la dinámica, sino una obligación para evitar que esta caída libre se convierta en un naufragio sin retorno. La afición exige respuestas, y el reloj no se detiene: el tiempo para reaccionar es ahora, o la historia volverá a repetirse con un final aún más amargo.