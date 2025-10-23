(23 de octubre del 2025. El Venezolano).- Con la consigna de ser el primer equipo en este milenio que retiene su título de Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles comenzarán la defensa de su campeonato ante los Azulejos, en el estadio «Rogers Center», de Toronto, este viernes 24 de octubre desde las 8:00 de la noche. Desde el año 2001 hasta la fecha han habido 16 equipos campeones del Clásico de Otoño, y aunque los Medias Rojas de Boston lo han logrado en cuatro oportunidades, los Gigantes de San Francisco han sido campeones en tres años; los Cardenales de San Luis, los propios Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston han sido campeones dos veces; ninguno ha podido hacerlo en años consecutivos. Por cierto, han habido 11 equipos que sumaron a sus vitrinas un trofeo de la Serie Mundial.

Escrito por: Eliexser Pirela Leal

El primer juego comenzará, como lo indicamos, este viernes 24 de octubre en la casa del equipo canadiense. El dominante Blake Snell, quien ha brillado en esta postemporada con récord de 3-0, 0.86 de efectividad y 28 abanicados, es anunciado para iniciar el juego por los Dodgers. Al momento de escribir este trabajo los Azulejos no se habían decidido por su abridor. Para nuestro gusto, este encuentro lo debería iniciar por los canadienses Max Scherzer, quién en su única labor en esta postemporada trabajó frente a los Marineros de Seattle en 5.2 entradas y apenas permitió tres imparables, dos carreras producto de un cuadrangular y propinó cinco ponches. Sería una buena pieza para comenzar este «Clásico de otoño».

