(19 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Con récord positivo de dos triunfos en sus dos primeros encuentros de la temporada, los Buffalo Bills, con Josh Allen y compañía, recibían a unos Miami Dolphins que venían de caer frente a New England el domingo pasado y frente a los Indianapolis Colts en el juego inaugural de la temporada. Dispuestos a remar contra la corriente, Miami abrió el marcador en el primer cuarto gracias a una corrida de dos yardas de su novato Ollie Gordon, con el punto extra agregado por Patterson para poner el marcador 7-0 a favor de los Dolphins.

Sin embargo, Buffalo igualó las acciones cuatro minutos después cuando el ala cerrada Dalton Kincaid corrió 20 yardas evadiendo la defensa miamense y anotó los primeros seis puntos para los Bills. Matt Prater sumó el punto extra para igualar la pizarra 7-7.

Los Bills tomaron la delantera en el segundo cuarto. Tras un recorrido de 63 yardas, Josh Allen se combinó con Jackson Hawes, quien se escurrió entre la defensa de Miami y anotó, con Prater sumando el punto extra para poner a Buffalo arriba 14-7.

Miami contraatacó con una jugada de 71 yardas, en la que Tua Tagovailoa encontró a Jaylen Waddle para una corrida de tres yardas hacia la zona de anotación, y Patterson anotó el punto extra para igualar la pizarra 14-14.

En el tercer cuarto, los Bills tomaron la delantera definitiva del encuentro tras una penalidad a Miami. Aprovechando la ventaja de campo, Allen conectó con su receptor James Cook, quien burló a la secundaria de Miami y anotó un pase de dos yardas, colocando a Buffalo por encima 21-14. Miami igualaría la pizarra en los pies de Tyreek Hill tras un pase de cinco yardas de Tagovailoa.

Aunque Miami intentó una última ofensiva en el cuarto, la defensa de Buffalo se mantuvo sólida, evitando cualquier intento de remontar. La última jugada significativa del encuentro fue un pase incompleto de Tua a Tyreek Hill en cuarta oportunidad, que selló la victoria para los Bills.

Con este resultado, los Buffalo Bills se mantienen invictos en la temporada con un récord de 3-0, mientras que los Dolphins siguen buscando su primer triunfo en lo que va de la campaña. Un juego vibrante, lleno de emociones y jugadas clave, que dejó claro que Buffalo está listo para seguir peleando en la parte alta de la AFC.

Próximo reto para los Dolphins: Monday Night Football

El próximo juego de los Miami Dolphins será en horario estelar, en el tradicional Monday Night Football, el 29 de septiembre, donde enfrentarán a los Jets de Nueva York. El encuentro se jugará en el Hard Rock Stadium, casa de los Dolphins, y será crucial para el equipo de Miami, que necesita volver a la senda de la victoria si desea mantenerse en la pelea por un puesto en los playoffs