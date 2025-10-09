(09 de octubre del 2025. El Venezolano).- La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles analiza declarar un estado de emergencia local en respuesta al aumento de redadas migratorias federales que, desde junio, han generado miles de detenciones y un clima de temor entre las comunidades inmigrantes. La moción fue presentada por las supervisoras Lindsey P. Horvath y Janice Hahn, y obtuvo cuatro votos a favor y uno en contra en la sesión del martes. El borrador será sometido a una segunda votación el próximo 14 de octubre. De ser aprobado, otorgaría al condado mayores facultades para asistir a las personas afectadas por las detenciones y deportaciones.



“Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo (…) Declarar una Emergencia Local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades inmigrantes”, expresó Horvath en un comunicado oficial reseñado por El Nacional.

Según el texto de la moción, la declaración permitiría agilizar la contratación de personal y servicios, ampliar la asistencia financiera a familias migrantes y reforzar el acceso a servicios legales y comunitarios. También contempla medidas de protección para inquilinos, como una posible moratoria de desalojos para quienes hayan perdido ingresos debido a las redadas. La Junta solicitó un informe legal para explorar mecanismos que respalden la medida y fortalezcan la protección de las familias afectadas por la aplicación de leyes federales de inmigración.

El Condado de Los Ángeles, uno de los más diversos y poblados de Estados Unidos, ha sido particularmente impactado por las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), generando preocupación entre residentes, organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades locales.