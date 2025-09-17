El 27 de julio de 1985 Desorden Público dio su primera actuación. Qué se iban imaginar aquellos adolescentes que llegaría el año en que su banda conmemoraría cuatro décadas de trabajo ininterrumpido. Sí, ya son 40. Se dice fácil, ¿no?
Se soplaron las velitas, sí, pero la fiesta ahora es cuando, porque algo que tiene a nuestros guapísimos cuarentones muy emocionados y contentos ha sido su exitosa Gira Mundial, que ha estado repleta de llenazos y, mejor aun, de las mejores vibras. Una vuelta extensa, poderosamente emotiva, que ya cubrió Europa y parte de Latinoamérica.
¿Y qué territorio se viene ahora? Ya lo adivinaron: ¡Estados Unidos de América!
Superchévere porque serán 10 ciudades, todas entre septiembre y octubre. Toma nota:
- 19/09 Tampa, Masónic Center
- 20/09 Miami, Bandshell
- 25/09 Austin, The Belmont
- 26/09 Houston, Home Run Dugout
- 27/09 Dallas, Social
- 28/09 Charlotte, Black Box Theater
- 02/10 Atlanta, The Grand Ivy Point
- 03/10 Nashville, Ibiza Club
- 04/10 Orlando, Rosen JCC
- 05/10 West Palm Beach, La Noche Club
Si estás en EEUU acércate porque esta gira es única y no se repetirá. Y si tienes familia por allá, ¡diles que no se lo pierdan!
Sí, definitivamente 2025 es el año de Los 40 de Desorden.
See you later, alligator!