Esta semana intentaremos hacer un análisis amplio, estratégico y con distintos escenarios de lo que implicaría una presunta captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, utilizando fuerzas desplegadas en el Caribe.

No hablamos de invasión a pesar de la publicidad del oficialismo, porque diversos especialistas en el área y propios voceros del gobierno de Trump lo descartan como acción prevista.

Contexto geopolítico

Estados Unidos ha incrementado en varias ocasiones su presencia militar en el Caribe, oficialmente para “combatir el narcotráfico”, pero con clara señal de presión hacia el régimen de Maduro. Una operación de captura de un jefe de Estado en funciones es un acto inédito en América Latina y tendría repercusiones históricas: se trataría de una combinación de acción militar, inteligencia y diplomacia forzada.

Modalidad de la Operación

Existen varias rutas operativas que Washington podría contemplar:

Operación de extracción tipo comando (Special Ops)

Ingreso de fuerzas especiales (Navy SEALs, Delta Force o MARSOC) en territorio venezolano.

Neutralización de anillos de seguridad presidencial. Según fuentes de disidentes del CESPPA que funciona en Miraflores, hablamos de 7 niveles. Tres de ellos en manos de fuerzas de seguridad extranjeras.

Captura en un punto específico (residencia, evento público, traslado aéreo).

Evacuación inmediata vía helicóptero o avión militar desde zona controlada.

Este modelo se parecería a la captura de Manuel Noriega en Panamá (1989), aunque más complejo, ya que Maduro cuenta con seguridad rusa, cubana e iraní en su entorno.

Interceptación en traslado aéreo o marítimo

Estados Unidos podría interceptar un avión oficial de Maduro en espacio aéreo internacional, usando el argumento de órdenes judiciales de la DEA y el Departamento de Justicia.

Variante menos riesgosa que entrar a Caracas, pero más improbable, ya que Maduro rara vez abandona el espacio venezolano.

Operación encubierta con apoyo interno

Agentes infiltrados + sectores militares venezolanos disidentes facilitan la entrega de Maduro.

Washington provee extracción rápida desde una base en Curazao, Aruba, Colombia o Puerto Rico.

Evita una invasión directa, pero requiere un alto nivel de conspiración interna.

Reacción Interna en Venezuela

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB):

Probable fragmentación. Parte del alto mando intentaría resistir, pero sectores medios y bajos podrían negociar.

Probable fragmentación. Parte del alto mando intentaría resistir, pero sectores medios y bajos podrían negociar. Milicia y colectivos armados:

Despliegue violento en calles, con caos urbano y represión contra opositores.

Despliegue violento en calles, con caos urbano y represión contra opositores. Poder político chavista:

Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez o Delcy Rodríguez buscarían llenar el vacío inmediato. Con la probabilidad de que ellos, o uno de ellos, sea también extraído.

En pocas horas se abriría una lucha de poder dentro del chavismo: ¿continuidad del régimen sin Maduro, o implosión?

Reacción Regional e Internacional

Aliados de Maduro (Rusia, China, Irán, Cuba):

Protestas diplomáticas enérgicas, amenazas de represalias económicas o cibernéticas. Difícil que arriesguen una intervención militar directa en el Caribe.

Protestas diplomáticas enérgicas, amenazas de represalias económicas o cibernéticas. Difícil que arriesguen una intervención militar directa en el Caribe. Gobiernos de la región (Colombia, Brasil, Caribe):

Algunos celebrarían en silencio; otros, como México, condenarían públicamente la “violación de soberanía”.

Algunos celebrarían en silencio; otros, como México, condenarían públicamente la “violación de soberanía”. ONU y OEA:

Escenario de crisis diplomática, con acusaciones de “acto de guerra” de EE. UU.

Consecuencias Políticas

Para EE. UU.:

Mostraría fuerza militar y capacidad de proyección global.

También sería criticado como “imperialismo” y abriría un frente de tensión internacional.

Para Venezuela:

Inmediata reconfiguración del poder interno.

Posible convocatoria a elecciones de transición si el chavismo colapsa.

También hay riesgo de guerra civil entre chavistas y opositores armados.

Para América Latina:

Precedente histórico: un presidente en funciones removido por fuerzas extranjeras.

Podría ser visto como advertencia a otros gobiernos autoritarios.

El discurso de negar la condición de “presidente” de Maduro, políticamente pudiera ser válido pero en el orden legal internacional carece de fundamento.



Escenarios finales

Captura rápida y éxodo chavista Transición forzada, con gobierno provisional apoyado por Washington.

Operación fallida Maduro sale fortalecido, denuncia invasión imperialista, y el chavismo se radicaliza.

Resultado con vacío de poder interno Violencia descontrolada, guerra entre facciones.

En conclusión:

Una operación de captura de Maduro por parte de EE. UU. sería factible militarmente, pero políticamente explosiva. Se parecería a Panamá en 1989, aunque con un entorno internacional más complejo y con un chavismo que no se derrumbaría automáticamente.

La clave estaría en cómo reaccionan las Fuerzas Armadas venezolanas: si se fracturan, Maduro cae; si cierran filas, el Caribe se convierte en un polvorín.

En resumen:

Operación Caribe: ¿el día que Washington se lleve a Maduro?

Tesis corta y al mentón: Si Estados Unidos decide capturar a Nicolás Maduro desde su paraguas militar en el Caribe, no sería “una operación quirúrgica” sino un terremoto geopolítico con réplicas en Caracas, La Habana y Moscú. Militarmente, es viable; políticamente, es dinamita. La pregunta no es “si pueden”, sino qué quedaría en pie después.

Por qué ahora (y por qué importaría)

Presión acumulada: sanciones, acusaciones de narcotráfico y descomposición institucional.

Ventana táctica: despliegues navales y de vigilancia en el Caribe tensan la cuerda y envían mensajes.

Cálculo político en Washington: demostrar fuerza, ordenar el tablero hemisférico y cortar flujos ilícitos.

El guion probable (sin pornografía táctica).

No hace falta adentrarse en manuales de comandos para entender el cuadro general:

Golpe de efecto: una acción limitada y sorpresiva contra el círculo más cercano del poder.

Ruptura informativa: control del relato desde el minuto cero (pruebas judiciales, justificación legal).

Extracción rápida y zona de amortiguación en territorio aliado del Caribe.

Contención diplomática para evitar que el episodio escale a una crisis regional prolongada.

Los cinco detonadores dentro de Venezuela

FANB: el quiebre es el partido decisivo. Si el alto mando titubea, los mandos medios buscan salvavidas. Colectivos y milicias: riesgo real de violencia urbana y escaramuzas de control territorial. Sucesión chavista: Cabello/Rodríguez intentarán cerrar filas y negociar garantías. Oposición: entre celebrar y organizar la transición, o quedar sobrepasada por los hechos. Economía de guerra: corrida cambiaria, desabastecimiento, contrabando en frontera.

Reacciones fuera del mapa venezolano

Aliados extra regionales de Maduro (Rusia, Irán, en menor grado China): condena, guerra narrativa, posibles ciberataques; poca probabilidad de respuesta militar directa en el Caribe.

Vecindario latino: Brasil y Colombia administran daños; México condena; Caricom pide contención; OEA y ONU en modo crisis.

Opinión pública regional: polarización extrema—“fin de una dictadura” vs “nuevo Panamá 1989”.

Costos y beneficios: Washington

Beneficio: demostración de poder, mensaje disuasivo a redes ilícitas y socios autoritarios.

Costo: acusaciones de violar soberanía, litigios internacionales, riesgo de insurgencia residual y daño a la arquitectura diplomática hemisférica.

Riesgo político interno: si algo sale mal, el costo cae entero sobre la Casa Blanca.

Costos y beneficios: Venezuela

Si el chavismo colapsa: ventana para un gobierno de transición con apoyo externo, pero con enormes desafíos de seguridad y justicia.

Si el chavismo se rearma sin Maduro: deriva autoritaria más dura, purgas internas y cierre del sistema.

Para la ciudadanía: días de incertidumbre, posible violencia focalizada y shock económico.

Tres finales posibles (del más deseable al más peligroso)

Transición controlada: captura, descompresión militar, pacto mínimo y cronograma electoral con garantías. Vacío de poder y feudos: facciones armadas disputan territorios; la transición se empantana. Efecto rebote: intento fallido que fortalece al régimen, radicaliza la seguridad interna y prolonga la crisis.

Qué mirar en tiempo real (indicadores duros)

Ordenes y contraordenes en el alto mando militar.

Movimientos anómalos de Guardia de Honor y anillos de seguridad.

Ciberataques y apagones en infraestructura crítica.

Narrativa internacional: ¿consenso de “captura legal” o “acto de guerra”?

Fronteras (Colombia, Brasil, Caribe): flujos de élites y mandos medios buscando salida.

Líneas rojas y mínimo de realismo

Sin fractura en la FANB, no hay cambio sostenible.

Sin un plan de seguridad ciudadana post-choque, la transición naufraga.

Sin paquete económico de emergencia y apoyo multilateral, el día después se devoró al nuevo gobierno.

Lo que una oposición inteligente haría desde ya

Mapa de riesgos y actores para el día 1 (seguridad, justicia, servicios). Pacto de no venganza con garantías verificables para fracturar al régimen. Plan social de choque (alimentos, salud, pagos puente) con respaldo multilateral. Narrativa común: fin de la tiranía + respeto a derechos humanos + elecciones creíbles.

Veredicto editorial

Una captura de Maduro por EE. UU. es posible y sería sísmica. Pero no existe botón mágico: el desenlace dependerá menos del músculo norteamericano y más de cómo se rompa (o no) la coalición de poder en Caracas y de si la oposición y la comunidad internacional logran convertir el golpe de efecto en orden político sostenible. Sin eso, el Caribe no verá una “cirugía”, verá una explosión controlada… o incontrolable.

Está planteado un bloqueo y lógicamente una extracción. Hablo de posibilidades.

Gráficamente así estamos:

Puede suceder que algo pase. Lo que dicen Trump, Marco Rubio y María Corina Machado, en Venezuela.

Si no sucede nada, como hasta el presente muestran los indicadores comprobables, sería un duro golpe político contra la administración de Trump.

Arriesgar un alto costo político, por una nación que para muchos en Estados Unidos sigue siendo una “República Bananera”, no tiene explicación. Era preferible no decir ni hacer nada.

En Venezuela en la mayoría de los sectores no se presta mayor atención. Muchos dicen como Jesús cuando se refirió a Tomás, el Apóstol: “Porque has visto has creído, dichosos los que creen sin ver”.

En el exterior, el escenario del desembarco a Normandía luce débil ante lo que la prensa y los influencers-periodistas mencionan de la movilización militar de barcos de guerra, submarinos, helicópteros y pare usted de contar.

Muchos de esa nómina comunicacional, erraron en vocación: Debieron trabajar en netflix, deben opinar como comunicadores serios y no como activistas.

Epílogo: Valorar los hechos sucedidos con Muamar El Gadafi, Hussein y Noriega es útil y también lo sucedido con Violeta Chamorro en Nicaragua y Jeanine Áñez en Bolivia.

CAE UNO CAEN TODOS

El politólogo Julio Urribarri me dice: “En Ciencia Política existe la teoría del loco, dentro de otros elementos está presente una estrategia en el orden internacional que en otras oportunidades se ha aplicado, es el caso del Presidente Richard Nixon para acabar con la guerra de Vietnam”.

“Obsérvese la conducta de Trump en el tablero de la Geopolítica mundial que ha tocado » con sus locuras» los intereses de mayor peso económico de las grandes potencias. Ésta estrategia ha obligado a ese concierto de países a entenderse con el coloso del norte”.

“Hasta ahora a Trump le ha dado excelentes resultados, pero como nada es perfecto existen errores de cálculo y otros factores preponderantes que si fallan, ese éxito se revierte y pueden traer consecuencias catastróficas para quien la aplique”.

“Se necesitan criadillas o testículos para dar un paso definitivo a su aplicación”.

“Retomando palabras de Bush refiriéndose al caso de Panamá con Noriega,éste dejó muy claro que para dar un paso de esa magnitud ningún Estado lo hace de manera compulsiva y menos EEUU que es experto en seguridad de Estado y resolución de conflictos”

“Podemos estar ante un reacomodo de la Geopolítica mundial y una nueva repartición del mundo en tanto y cuanto a Poderío, factores geográficos, económicos y políticos”.

“China tiene su Taiwán, Rusia Ucrania y EEUU a Venezuela”.

NO ENTIENDO como Estados Unidos presuntamente planea atacar Venezuela y llegan aviones con deportados de ese país. Es decir, el acuerdo o negociación existe no obstante lo niegue el Departamento de Estado de EE.UU.

TERROR INTERINO En desarrollo. Fuertes comentarios de que hay una investigación de las finanzas manejadas por un monto de 7.000.000.000 (7 mil millones) de dólares que le dieron a sectores de la oposición política de Venezuela.

A los efectos se va a publicar una lista de connotados dirigentes políticos, empresarios, periodistas influencers, entre otros, que recibieron su dinero a través de ONG ‘S…y como se acerca el final, están tratando de dilatar y cerrar los esfuerzos por saber ¿En qué gastaron semejante cantidad?. Hasta una firma o grupo hindu le compraron millones de seguidores y bots operativos para adjudicarse una falsa audiencia.

MARIO SILVA pasa la hojilla:»Tenemos que estar rodilla en tierra, porque cae Venezuela, e inmediatamente cae Cuba y Nicaragua. Petro y Lula están en salsa…».

RENUNCIA NICOLÁS siguen los rumores desde Miraflores: Una fuente del chavismo me dice que el conato de renuncia fue real. Y los cubanos presionando a Maduro para que sea un Allende. ¿Terminará Maduro como Allende? ¿O será un teatro tipo El Aissami?

“Lo cierto, como te dije, es que la operación es muy similar a la de El Gadafi. Y con un posible desembarco por La Guaira, Higuerote, Puerto Cabello y Puerto la Cruz. Solo se habla de Falcón en la zona occidental. Se habla de Higuerote para evitar el cuello de botella de la Guaira. Pero todo eso solo despues de los bombardeos con misiles. Como ocurrió en Libia. La única diferencia es que se plantea un desembarco como en Panamá”. Me pareció interesante que hablen de Higuerote porque ciertamente, desde allí están a 70 km de Caracas. Y se puede conducir un bloqueo aeronaval muy eficaz. Con mínimo riesgo.

MIENTRAS TANTO un sector del chavismo, los denominados “ortodoxos” u “originarios” como Rafael Ramírez, Elias Jaua, Escarrá, Luisa Ortega y Miguel Rodríguez Torres, a través de sus vínculos con un sector de la oposición que no participó en los procesos recientes de elecciones regionales y municipales como Ramos Allup hacen propuestas o por lo menos hacen el esfuerzo por hacerlas llegar. Una transición manejada por tres que prepare el terreno para elecciones generales. Pudiera algún militar activo integrar parte de ese plan, no puedo afirmarlo.

CIRCULA EN REDES Se manipula a la población con el miedo: cambio climático, pandemia, crisis bancaria…

Ron Johnson, senador estadounidense por Wisconsin, es entrevistado por Jan Jekielek, editor estadounidense de ‘The Epoch Times’ y presentador de ‘American Thought Leaders’, y denuncia que se produjo una transferencia de riqueza de casi 4 billones de dólares de la clase media a las Big Tech de las redes sociales, que son quienes controlaban la narrativa, y lo hacían de manera muy beneficiosa para ellos. Afirma que es muy fácil manipular a la población con el miedo y que usaron la expresión ‘cambio climático’ para asustar a la gente, y al no ser capaces de tomar el control como querían, usaron la pandemia, y ahora una posible crisis bancaria. Afirma que deberíamos preocuparnos por una moneda digital de un Banco Central que puede activar y desactivar nuestra capacidad de comprar en base al crédito social. Pide a las personas que hagan preguntas. A medida que el gobierno crece, la libertad retrocede y lentamente los ciudadanos están cediendo voluntariamente su libertad a cambio de una falsa sensación de seguridad.

AL CIERRE Ciceron me informa: La estrategia que está ganando puntos es bombardear a Maduro como se hizo en Libia. Informes de inteligencia muestran una gran angustia en los mandos militares venezolanos. No hay capacidades militares extranjeras apostadas en Venezuela. Cuba informó a sus cuadros de misiones cubanas que se les va a indicar un plan de evacuación del país por Colombia y Brasil (en la próxima semana por la tarde). Temen que supuestos extremistas de la derecha venezolana los señalen y haya actos de violencia y señalamiento.

TAMBIÉN AL CIERRE me informan que están al margen de la ley, incorporando jóvenes al servicio militar o milicias, de manera forzosa. Una suerte de “recluta” tras bastidores. Estamos procesando la información.

VARIAS VECES en esta columna hemos mencionado hechos relacionados con el futuro del General Reverol. Su vinculación y señalamientos con hechos delictuosos que le atribuyen a lo interno y externo del chavismo. Hasta ayer estaba en Venezuela y apareció en algunas redes. Pudiera ser una estrategia para desviar la atención, eso es cierto.

LÓGICA LA REACCIÓN de Lula y de Petro. Mal interpretada si creen que es por ayudar a Nicolás. Sencillamente luchan por su suerte futura. Igual Cuba, porque Trump se ha planteado Cuba-Venezuela. Quizá lo haga. El tiempo de los Castro para muchos se agotó y con ellos el acuerdo Krushev. Es un asunto histórico. Podría haber sido el tema de conversación de Trump-Putin.

PARA SALIR DE NICOLÁS hay que entender que eso es un proceso. Debe ser continuo y permanente. Se requiere de una oposición unida y no fragmentada. Motivar a otros sectores para que emprendan la toma del poder. No puede seguir el debate. Si no se aprendió del 2002, estamos condenados a repetir los resultados. Urgente se necesita menos protagonismos individuales, mesiánicos y publicitarios por demás.

La gran verdad es que Maduro está «caído» políticamente. Lo grave y paradójico es que la oposición está igual y peor porque no tiene poder.

Nicolás y el chavismo, aún tiene dos alfiles, una reina y dos torres. El Rey está bien protegido. Puede haber una jugada de enroque de sacrificio, de un alfil importante. El tiempo lo ayuda.

Trump debe actuar pronto si no quiere políticamente él y en especial Marco Rubio quedar muy mal ante la opinión pública. Sería una derrota muy dolorosa.

De no pasar nada este, el nivel de dificultad para el año que viene lo hace casi imposible.

María Corina de suceder, de pasar algo que termine el escenario de poder actual para Nicolás, tendría el cielo como límite. Caso contrario, su caída sería peor que la de Guaidó. En un año no es que nadie la recordará, no. Es que el 90% llegará a niveles máximos del paroxismo del odio en su contra.

La mujer se la está jugando. Tiene una cita con el destino…

Se me acabó el papel…

