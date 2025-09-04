(04 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Un grupo de 286 venezolanos retornó al país en un vuelo de deportación desde Estados Unidos, según informó el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela.

Este vuelo se suma a otro ocurrido el pasado viernes, lo que eleva el número de migrantes repatriados a un total de 319 en la última semana.

El Ministerio destacó que los venezolanos regresan para «reencontrarse con sus familias y contribuir al desarrollo del país», en el marco del programa gubernamental «Gran Misión Vuelta a la Patria».

La llegada de los migrantes ocurre en un contexto de creciente tensión diplomática entre Caracas y Washington. El ministro Diosdado Cabello informó que entre los deportados había un ciudadano estadounidense, quien, según él, fue devuelto a EE.UU. por una «falta de seriedad y de orden» por parte del gobierno del presidente Trump, reseñó El Nacional