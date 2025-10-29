(28 de octubre del 2025. El Venezolano).- Todo está listo para la realización del cuarto juego de la Serie Mundial en el «Dodger Stadium», cuando los Azulejos de Toronto visiten a los Dodgers de Los Ángeles: el equipo canadiense tendrá en el montículo a Shane Bieber (1-0 y 4.38 de efectividad); mientras que los Dodgers anuncian al japonés Shohei Ohtani (2-0 y efectividad de 2.25).

Escrito por: Eliexser Pirela Leal

Este, que será el segundo encuentro en la casa de los Dodgers, tiene como favorito para llevarse el triunfo al conjunto local con un 52.3% de posibilidades, ante un 47.7% de los visitantes, según el predictor de duelos.

Anuncios

Acción en Venezuela

En la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) están programados los cuatro juegos tradicionales que se realizan en cada jornada y los cuatro choques comenzarán a las 7:00 de la noche. En el primero que vamos a mencionar los Cardenales de Lara visitan el estadio «Luis Aparicio «El grande», de Maracaibo, para enfrentarse a las Águilas del Zulia. El equipo favorito para llevarse la ganancia es el conjunto rapaz con un 57% de posibilidades, ante un 43% de los Cardenales.

Los Caribes de Anzoátegui estarán visitando el estadio «José Bernardo Pérez», de Valencia, para medirse a los Navegantes del Magallanes. El predictor de duelos presenta como favoritos para el triunfo al conjunto de Anzoátegui con un 54% de probabilidades, frente a un 46% de los carabobeños.

Los Bravos de Margarita reciben en el «Estadio Nueva Esparta», de La Asunción a los Tiburones de La Guaira. Este encuentro está bastante parejo con una ligera ventaja a favor de los Bravos, con un 51% las probabilidades de victoria, ante un 49% de los escualos.

Y en el último juego en la pelota venezolana, los Tigres de Aragua visitan el estadio «Monumental Simón Bolívar», la casa de los Leones del Caracas, para medirse a los melenudos. Los favoritos para el triunfo son los Leones con un 56% de probabilidades frente a un 44% de los Tigres.

Entre mariachis

En la Liga Arco Mexicana del Pacífico están programados cinco encuentros. A las 8:00 de la noche, hora local, los Charros de Jalisco visitan a los Venados de Mazatlán en el estadio «Teodoro Mariscal». Los favoritos para el triunfo son los tapatíos con un 56% de posibilidades frente a un 44% de los Venados.

A las 8:10 de la noche los Cañeros de Los Mochis estarán visitando los Yaquis de Obregón en el «Estadio de los Yaquis». Este encuentro está algo parejo, con una ligera ventaja para los Yaquis con un 51% de posibilidades de triunfo ante un 49% de los Cañeros.

También a las 8:30 de la noche los Naranjeros de Hermosillo reciben en el estadio «Fernando Valenzuela» a los Tomateros de Culiacán. Los locales Naranjeros son los favoritos para el triunfo con un 57% de posibilidades ante un 43% de los Tomateros.

Igualmente a las 8:30 de la noche el Tucson BBT visita «El Nido de los Águilas», para enfrentarse a los Águilas de Mexicali. Los favoritos para llevarse el triunfo son los rapaces con un 60% de posibilidades, frente a un 40% del Tucson.

Y finalmente, también a las 8:30 de la noche los Algodoneros de Guasave visitan a los Jaguares de Nayarit en el estadio «Coloso del Pacífico». Los selváticos son los favoritos para llevarse la ganacia con un 53% de posibilidades ante un 47% de los Algodoneros.

En Lidom

Y en República Dominicana, en la Liga de Beisbol Profesional Lidom, las acciones comenzarán a las 7:15 de la noche, cuando los Gigantes del Cibao visiten a los Leones del Escogido en el estadio «Quisqueya, Juan Marichal», de Santo Domingo. Los favoritos para el triunfo son los Leones con un 52% de posibilidades ante un 48% del conjunto de los Gigantes.

A las 7:30 de la noche las Estrellas Orientales estarán visitando a las Águilas Cibaeñas en el estadio «El Cibao», de Santiago de Los Caballeros. Las Águilas son las favoritas para llevarse el triunfo con un 51% de probabilidades ante un 49% de las Estrellas.

El último choque será entre los Tigres del Licey y los Toros del Este, en el estadio «Francisco Micheli». El equipo del Licey es el favorito para el triunfo con un 53% de posibilidades ante un 47% de los Toros del Este, según lo indica el predictor de duelos.