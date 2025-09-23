(23 de septiembre del 2025. El Venezolano).- María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han hecho un llamado a los líderes mundiales reunidos en la 80ª Asamblea General de la ONU para que apoyen «la soberanía popular» expresada en Venezuela.

Ambos líderes opositores denuncian que los resultados de la elección presidencial del 28 de julio, que según ellos ganó González Urrutia, no fueron reconocidos por el gobierno de Nicolás Maduro, reseñó El Pitazo

En un mensaje conjunto, los dirigentes pidieron a la comunidad internacional respaldo para una «transición democrática» que esperan sea «ordenada y pacífica». González Urrutia, asilado en España, afirmó que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe es una «medida necesaria» para desmantelar la estructura que «se erige como único obstáculo» para el restablecimiento de la democracia en su país.

Anuncios

La sesión de la Asamblea General, que celebra el 80 aniversario de las Naciones Unidas, se ha convertido en un escenario clave para que la oposición venezolana exponga su caso ante el mundo.

A los venezolanos y al mundo:



En esta Asamblea General de las Naciones Unidas, la voz y la gesta histórica del pueblo venezolano serán escuchadas y reconocidas.



Nicolás Maduro fue derrotado abrumadoramente en las elecciones del 28 de julio de 2024: es un USURPADOR.

Nicolás… pic.twitter.com/XknolUCXd7 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 22, 2025