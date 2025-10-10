(10 de octubre del 2025. El Venezolano).- Figuras clave de la oposición venezolana, tanto en el exilio como en el país, han celebrado el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado. El galardón, anunciado por el Comité Nobel noruego, es un reconocimiento a «su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos» en Venezuela.

Vente Venezuela, el partido de Machado, calificó el premio como un «estímulo» y un «reconocimiento» a la lucha de «todo un pueblo». José Antonio Vega, coordinador de la coalición opositora en España, afirmó que el Nobel es el «reconocimiento a un trabajo de años de María Corina y, obviamente, de un equipo», reseñó El Nacional

Otros líderes como Antonio Ledezma, Julio Borges y Leopoldo López expresaron su admiración en redes sociales y medios de comunicación. Borges destacó que el premio «fortalece la lucha» y envía un mensaje claro de que el «cambio en Venezuela es irreversible». Por su parte, Leopoldo López aseguró que el premio es un reconocimiento a «un pueblo decidido al cambio».

En una conversación telefónica con la Fundación Nobel, Machado se mostró «honrada, abrumada y muy agradecida», calificando el galardón como un «logro para toda la sociedad» venezolana. La líder opositora es la séptima latinoamericana en recibir este prestigioso premio.