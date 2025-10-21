(21 de octubre del 2025. El Venezolano).- El ciudadano ecuatoriano Andrés Tufiño Chila, único sobreviviente del ataque militar estadounidense a un presunto narcosubmarino en el Caribe la semana pasada, fue puesto en libertad tras su repatriación.
La decisión fue tomada luego de que la Fiscalía Nacional determinara que no existían elementos para procesarlo por delitos cometidos en territorio ecuatoriano.
Tufiño Chila llegó a Ecuador el sábado, donde fue sometido a una evaluación médica antes de ser presentado ante las autoridades judiciales. La Fiscalía confirmó que, al no existir una denuncia formal de un delito en su jurisdicción ni procesos pendientes, no se podía proceder con su detención.
La repatriación fue anunciada por el presidente Donald Trump, quien justificó el ataque militar alegando que la embarcación transportaba fentanilo y otras drogas ilícitas destinadas a Estados Unidos, reseñó El Nacional