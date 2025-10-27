(27 de octubre del 2025. El Venezolano).- El dirigente opositor venezolano exiliado, Leopoldo López, alertó este lunes que «no hay un antecedente en la historia de Venezuela** donde a un** venezolano de nacimiento se le haya despojado de su nacionalidad«, en referencia a la amenaza del gobierno de Nicolás Maduro de revocarle su ciudadanía.

López advirtió en una comparecencia en Madrid que esta acción no es aislada, sino que forma parte de una estrategia que ya afecta a «cientos de miles de venezolanos que no pueden renovar su identidad o su pasaporte«. Según él, lo que el régimen intenta hacer con su caso ya lo está aplicando de forma práctica a millones de compatriotas dentro y fuera del país.

El gobierno venezolano había anunciado el sábado su intención de despojar de la nacionalidad a López, a quien acusa de solicitar una invasión militar y de promover el bloqueo económico. No obstante, López subrayó que la Constitución establece que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad, asegurando que la medida de Maduro busca «intimidar a los venezolanos para que no se diga lo que todo el mundo piensa«.

Anuncios

Al ser consultado, López reafirmó su apoyo a «todas las acciones necesarias para neutralizar al Cartel de los Soles y a quien lo encabeza, Nicolás Maduro», incluyendo un posible ataque de Estados Unidos en territorio venezolano. El opositor insistió en que la negociación no es la vía para la salida de Maduro, reseñó El Nacional