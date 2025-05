(19 de mayo del 2025. El Venezolano).- El papa León XIV se reunió el lunes en el Vaticano con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, luego de que ambos asistieran a la misa de inauguración del pontífice. El encuentro duró unos 45 minutos y se habló sobre la colaboración entre la Iglesia y el Estado, así como de algunos asuntos de especial importancia, relativos a la vida eclesiástica y la libertad religiosa, reseña nota de El Nacional.

«Finalmente, hubo un intercambio de pareceres sobre varios asuntos internacionales de actualidad, en donde se llamó a respetar la legislación humanitaria e internacional en zonas de conflicto, y a encontrar una solución negociada entre las partes implicadas», agregó el Vaticano en un comunicado.

La Santa Sede publicó varías fotografías de Vance y Rubio, ambos católicos, sonriendo con León XIV, el primer Papa estadounidense de la historia. Vance se reunió luego con el secretario vaticano para las relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, según precisó la Santa Sede.

El vicepresidente estadounidense, que se convirtió al catolicismo en 2019, afirmó el domingo que Estados Unidos está «muy orgulloso» de Robert Francis Prevost.

Vance fue el último dirigente internacional en ver a Francisco, predecesor de León XIV, el Domingo de Pascua en el Vaticano, la víspera de su fallecimiento el 21 de abril tras 12 años de pontificado.

Pope Leo XIV held a private audience with US Vice President @JDVance and Secretary of State Marco Rubio @SecRubio, who attended the Inauguration Mass of his pontificate. pic.twitter.com/FqWqOIhTJe

— EWTN News (@EWTNews) May 19, 2025