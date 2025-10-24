(24 de octubre del 2025. El Venezolano).- La gala de los Latin Billboard 2025, que celebró su edición número 25, fue un rotundo éxito marcado por las once victorias de Bad Bunny y emotivos homenajes a la trayectoria musical latina.

El artista puertorriqueño, conocido como «El Conejo Malo», fue el gran protagonista de la velada, llevándose a casa once galardones, incluyendo el prestigioso premio Billboard Top Latin Artist del Siglo XXI, entregado por la icónica actriz y cantante Rita Moreno.

«Estoy 100 % consciente de que este premio lo pudo haber recibido cualquiera de los artistas que están aquí», expresó el cantante, reconociendo el legado de artistas como Daddy Yankee y Wisin por «abrir las puertas» al género. Bad Bunny se coronó también como Artista del Año y Global 200 Artista Latino del Año, reseñó El Nacional

La colombiana Karol G fue la segunda artista más laureada de la noche, emocionándose al recibir seis premios, entre ellos el de «Hot Latin Songs» Artista del Año Femenina. Por su parte, el grupo Fuerza Regida obtuvo cinco premios, destacando en las categorías de Música Regional Mexicana.

La ceremonia contó con varios premios especiales: Laura Pausini conmovió a la audiencia con su presentación antes de recibir el Premio Ícono, mientras que Elvis Crespo fue honrado con el Latin Billboard Salón de la Fama. La joven estrella mexicana Peso Pluma recibió el Premio Vanguardia. La jornada culminó con la presentación del himno oficial del Mundial 2026 para Telemundo, «Somos más», interpretado por Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi.