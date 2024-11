(28 de noviembre del 2024. El Venezolano).- Las amenazas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, de imponer aranceles radicales a México, podrían repercutir en un menor desempeño de la economía mexicana para 2025, según un informe de la agencia Moody’s Analytics, que recoge la prensa.

En el estudio, titulado ‘México ante el impacto económico de las políticas de Trump’, se rebajó a un 0,6 %, el pronóstico de crecimiento del país latinoamericano para el año próximo, y se advirtió que «la economía mexicanaserá una de las más expuestas a los efectos negativos» de las medidas que decida imponer el republicano.

Según la agencia, este panorama no solo se dará porque México «es uno de los objetivos de Trump», sino también «por sus fuertes lazos comerciales y de inversión con la economía de los EE.UU.».

Frontera entre EE.UU. y México.

«Como consecuencia de ello, estamos reduciendo nuestro estimado de crecimiento del PIB a 0,6 % en 2025 desde un 1,3 % en 2024. La debilidad de la economía empeorará en 2025, ya que la brecha comercial negativa del país se ampliará debido a que los aranceles estadounidenses reducirán la demanda de exportaciones mexicanas, pero también porque la economía de EE.UU. crecerá más lentamente», sostiene el documento.

Por otro lado, el análisis prevé que para 2026 habrá una ligera recuperación, con un crecimiento de solo 1,6 %. Y añadió que «la reducción en el flujo de remesas contribuirá a la desaceleración económica de México, ya que afectará el consumo de las familias de menores ingresos», que dependen de estos ingresos.

Además, refieren que «la depreciación del peso generará un traspaso hacia la inflación». «Nuestra percepción es que la economía mexicana enfrentará riesgos crecientes en los próximos cuatro años, como resultado de los efectos adversos producidos por la implementación de las políticas de Trump en materia comercial, de inmigración y de seguridad nacional», puntualizó Moody’s Analytics.

Promesas de Trump

La víspera, Trump prometió aplicar aranceles a todos los productos procedentes de México, Canadá y China, países a los que acusa del contrabando de drogas a EE.UU.

«Como todos saben, miles de personas están atravesando México y Canadá, trayendo crimen y drogas a niveles nunca antes vistos. […] El 20 de enero, como una de mis muchas primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25 % sobre todos los productos que entren a EE.UU., y sus ridículas fronteras abiertas«, escribió Trump en su red social, Truth Social.

El republicano aseguró que la medida entrará en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los migrantes sin papeles «detengan» su supuesta «invasión» a EE.UU.

En ese sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió el martes que ante los posibles aranceles de Trump, su Gobierno podría responder con otros, lo que terminaría afectando a las empresas que operan en los dos países. Sin embargo, llamó a la calma y descartó estar a las puertas de una ‘guerra comercial’.

No es la primera vez que está cuestión se pone sobre la mesa. En 2019, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó una carta a Trump en respuesta a la decisión de imponer un arancel del 5 % a las importaciones mexicanas. «Le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios: creo en la política que se inventó para evitar la confrontación y la guerra», escribió entonces López Obrador.