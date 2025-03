(07 de marzo del 2025. El Venezolano).- La cantante estadounidense Lady Gaga definió su nuevo álbum ‘Mayhem‘, que salió el jueves, como un reflejo de la unión entre su «yo» artista y su lado real enmarcada en el sonido de ese «pop oscuro» que caracterizó sus inicios musicales.

«Creo que (el disco) para mí es en realidad esta integración de quién soy en la vida real y quién soy en el escenario, y cómo realmente empecé a celebrar la unión de esas dos cosas», indicó la artista en una rueda de prensa celebrada en Brooklyn y retransmitida en el canal de Youtube de Spotify, destaca EFE.

Gaga recalcó además que ahora se siente «segura» para volver a ese «pop oscuro» que marcó sus primeros pasos en la industria musical.

«Me he convertido en personajes a través de la música, y todavía lo hago, pero ahora he aprendido a no dejar que me domine por completo. Diría que vuelvo a ello porque me siento segura», subrayó, y pidió perdón a sus fanáticos por haberse desvinculado de este sonido, algo que, aseguró, fue «duro».