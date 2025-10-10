(10 de octubre del 2025. El Venezolano).- Con el propósito de lograr un intercambio de conocimientos en materia de productos para mascotas se llevó a cabo una conferencia organizada por el laboratorio veterinario Quimio-vet, a la cual asistió un grupo de médicos especialistas en esta área para conocer su portafolio de productos.

En el encuentro realizado en la sede de Quimio-vet, situada en la ciudad de Valencia se dieron cita la licenciada Carolina Castro, gerente de publicidad de laboratorios Quimio-vet; el médico veterinario Félix Santana, gerente técnico y mercadeo de Quimio-vet; el ingeniero Heriberto Castro, gerente general de Quimio-vet; el doctor Ricardo Granjo Fontes, gerente comercial LATAM del laboratorio Dechra; y el doctor Rodrigo Fredigo, consultor externo Dechra, además de profesionales en veterinaria.

Por su parte, Félix Santana, gerente técnico y mercadeo de Quimio-vet señaló que “el desayuno institucional con los representantes de Dechra, una compañía líder mundial en productos para mascotas. Se destaca en sudes arrollo en productos de avanzada. El portafolio de ellos para mascotas es lo más avanzado que hay a nivel internacional”.



Laboratorio veterinario Dechra



Dechra es una compañía británica, recientemente adquirida por un consorcio suizo, pero que aún sigue los mismos parámetros, los cuales son rígidos y estrictos en cuanto a calidad. Se ha transformado en un verdadero referente mundial en salud y bienestar animal. Su calidad es inigualable en el segmento de mascotas, es una de las compañías más serias, que cumple con estándares bastante elevados.

Los asistentes a la conferencia organizada por Quimbiovet fueron médicos veterinarios de la ciudad de Valencia, quienes obtuvieron conocimientos sobre las directrices para las vacunaciones de los caninos, al mismo tiempo se destacó la importancia de la utilización de productos Dechra. Por otra parte, el laboratorio anfitrión Quimio-vet es un distribuidor exclusivo en Venezuela que cuenta con 26 años en el mercado. Fundado en el año 1999, está dirigido al sector de pequeños animales y ganadería, vendiendo fármacos biológicos, el cual se ha ido extendiendo a diferentes segmentos del mercado, en este caso mascotas.

Entre tanto, Félix Santana, gerente técnico y mercadeo de Quimio-vet, destacó que “apostamos al país y vamos a seguir invirtiendo tanto en conocimiento como en nuevos productos, buscando proveedores para satisfacer todas las demandas del mercado veterinario”.

Nuevas directrices de vacunación



Por su parte, el médico veterinario Rodrigo Fredigo, consultor externo Dechra abordó las nuevas directrices de vacunación emanadas por la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (World Small Veterinary Association), la prevalencia de las enfermedades, las diferencias entre las vacunas, el protocolo de vacunación y muchas preguntas frecuentes que los médicos veterinarios se hacen”.

Por ejemplo, apuntó cuál debe ser el intervalo de vacunación, pues una vacuna tiene algún diferencial comercial en relación a otra, cuál es el tipo, cuál es la forma de producción, vacunas dirigidas para perros, entre otros.

Otro de los invitados a este acercamiento fue el doctor Ricardo Granjo Fontes, gerente comercial LATAM Dechra, responsable de gestionar el portafolio de los productos aquí en Venezuela, quien indicó que se trabaja también con productos farmacéuticos, biológicos, los cuales exigen un manejo de cadena de frío muy importante para garantizar su calidad. “Nosotros como Dechra hacemos un esfuerzo gigante para ofrecer calidad a nuestros clientes. Es muy importante un evento como este que nos acerca a los veterinarios venezolanos , conocemos sus retos, sus objetivos profesionales, porque es lo que conduce nuestro trabajo”.

Agregó “somos líderes globales en tecnología veterinaria, pues ofrecemos productos de especialidad, de uso continuado y estamos seguros que seguir con este foco va a ofrecer a los veterinarios cada vez más productos queayude a su rutina diaria”. La idea es estar cerca de los veterinarios, conocer sus objetivos y ofrecerles productos que puedan ayudarlos en su labor diaria.