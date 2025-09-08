(08 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente estadounidense Donald Trump insinuó la posibilidad de una acción militar contra los cárteles de drogas en Venezuela, durante una breve interacción con la prensa en la Casa Blanca. Al ser consultado sobre un informe que mencionaba la evaluación de opciones militares, Trump respondió enigmáticamente: «Ya lo descubrirás», antes de abordar el helicóptero Marine One.

La declaración de Trump se produce en un momento de tensión regional, tras el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe como parte de una operación antinarcóticos. Recientemente, un ataque estadounidense a una lancha que presuntamente transportaba drogas dejó un saldo de once muertos, a quienes el gobierno calificó de «narcoterroristas».

La administración de Trump ha acusado a Maduro de liderar el «Cartel de los Soles» y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Estos movimientos han sido denunciados por Caracas como una «amenaza».

En respuesta a la situación, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe, con la adición de diez aviones de combate F-35 a una flota ya existente de siete buques de guerra, un submarino nuclear y más de 4,000 infantes de marina, reseñó El Nacional