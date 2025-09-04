(04 de septiembre del 2025. El Venezolano).- En una audiencia en la Corte Federal de Los Ángeles, Jasveen Sangha, conocida en las redes sociales como la «Reina de la ketamina,» se declaró culpable de cinco cargos federales relacionados con la muerte del actor Matthew Perry en octubre de 2023.

La declaración se produce casi un año después de la tragedia que conmocionó al mundo.

Sangha, de 42 años, confesó haber distribuido la dosis de ketamina que provocó el deceso de Perry. Los cargos incluyen la distribución de ketamina con resultado de muerte, así como otros delitos de narcotráfico. El caso es la culminación de una investigación federal que identificó a varias personas, incluidos médicos, como proveedores de drogas para el fallecido actor. Todos han admitido responsabilidades y esperan sentencia, reseñó Infobae

La investigación reveló que Sangha operaba un emporio de venta de drogas desde su casa en North Hollywood, donde las autoridades incautaron una gran cantidad de sustancias ilícitas. A pesar de su estilo de vida lujoso y sus conexiones con celebridades, la fiscalía la ha calificado como una proveedora de drogas para una élite.

El abogado de Sangha, Mark Geragos, declaró que su cliente lamenta profundamente lo sucedido. Con una sentencia programada para el 10 de diciembre, la acusada enfrenta una pena máxima de 65 años de prisión, aunque el acuerdo de culpabilidad podría permitirle solicitar una condena menor. Mientras Sangha permanece bajo custodia, los demás implicados esperan sentencia en libertad bajo fianza, reseñó Infobae.