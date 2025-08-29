(29 de agosto del 2025. El Venezolano).- La pandemia de 2020 ha provocado un «desastre generacional» en la educación de 186 millones de estudiantes en Iberoamérica, advirtió Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

En una entrevista, Jabonero explicó que los estudiantes perdieron, en promedio, dos años de escolarización, lo que impactará negativamente en sus futuras oportunidades laborales y sus ingresos.

Según el experto, durante el confinamiento, cerca de la mitad de los estudiantes de la región no tuvieron acceso a internet, interrumpiendo por completo su educación y sus vínculos culturales.

Este déficit académico no solo disminuyó las competencias de los jóvenes, sino que también causó un «trastorno psicológico notable» debido al malestar social.

A pesar de este sombrío panorama, Jabonero lamentó que la inversión en educación en la región aún no ha regresado a los niveles previos a la pandemia, que era del 5.2 % del PIB, lo que agrava la situación, reseñó EFE.