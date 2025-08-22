(21 de agosto del 2025. El Venezolano).- La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel, está a punto de vivir un momento sin precedentes en su historia. A partir de este viernes, la orquesta se unirá a la icónica banda británica Coldplay para una serie de 10 conciertos en el legendario Estadio de Wembley, en Londres, como parte de la gira Music of The Spheres.

Esta colaboración histórica es la culminación de las celebraciones por los 50 años de El Sistema, reafirmando su lugar como una de las orquestas más influyentes del mundo y proyectando su legado de transformación social a una audiencia global.

La orquesta se presentará junto a Coldplay los días 22, 23, 26, 27, 30 y 31 de agosto, y 3, 4, 7 y 8 de septiembre. Este encuentro musical es un testimonio de la visión del maestro José Antonio Abreu y un compromiso renovado con los valores de El Sistema, reseñó El Nacional

«Es la cumbre de una celebración de estos 50 años, en un escenario tan poderoso como Wembley, abrazado de un grupo como Coldplay que comparte los valores de El Sistema y de la música como herramienta de transformación social», expresó Gustavo Dudamel. «Pienso mucho en el maestro Abreu, en esa visión y esos valores que han logrado que todo esto sea posible. Es un momento que nos compromete aún más a seguir adelante».

Los ensayos finales de esta colaboración, que promete marcar un hito en la música sinfónica y popular contemporánea, comenzaron esta semana en Londres, con el maestro Dudamel al frente.

Este paso trascendental no solo celebra medio siglo de excelencia artística de la Sinfónica Simón Bolívar, sino que también lleva el poder de la música como herramienta de cambio social a una escala global, gracias al apoyo de colaboradores como Mercantil Seguros y Laser Airlines.