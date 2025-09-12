(12 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) votó abrumadoramente una declaración que respalda la solución de dos Estados para Israel y Palestina, con 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones.

Aunque la resolución no es vinculante, mostró un creciente consenso internacional, con naciones como el Reino Unido, Francia y Canadá cambiando su postura tradicional y preparándose para reconocer a un Estado palestino.

La votación también evidenció la división dentro de la Unión Europea, ya que países como Hungría se opusieron, mientras que otros como Alemania y Países Bajos apoyaron la medida.

La declaración, organizada por Francia y Arabia Saudí, será el centro de la agenda de la próxima semana de alto nivel de la ONU, reseñó EFE