(04 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su profunda preocupación por el aumento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

El portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, hizo un llamado a ambas naciones para que resuelvan sus diferencias de acuerdo con el derecho internacional.

El pronunciamiento de la ONU se produce tras el ataque de fuerzas estadounidenses a una embarcación en el Caribe que, según Washington, transportaba a 11 miembros de la banda criminal Tren de Aragua, quienes fallecieron en la acción.

Anuncios

Aunque el portavoz no se pronunció sobre la legalidad específica del ataque, enfatizó la necesidad de que los esfuerzos para combatir el crimen transnacional y el narcotráfico se realicen «según el imperio de la ley».

En días recientes, el gobierno de Nicolás Maduro había solicitado la intervención de la ONU debido a la presencia de destructores estadounidenses cerca de sus aguas. A pesar de la escalada, el Secretario General ha evitado ir más allá de los llamamientos a la desescalada, reseñó Efecto Cocuyo