(30 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un cambio estratégico en su ofensiva contra el narcotráfico presuntamente originado en Venezuela, declarando que el nuevo foco de su administración será la vigilancia de las rutas terrestres, en una clara escalada de la tensión con el gobierno de Caracas.

Las declaraciones del mandatario se producen después de la reciente operación naval estadounidense en el Caribe, la cual, según Trump, fue un éxito rotundo, reseñó EFE

«Golpeamos varios botes, y desde que hicimos eso no tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por vía acuática, porque fue letal», afirmó Trump a la prensa. Acto seguido, señaló la nueva prioridad: «Y ahora vamos a mirar a los carteles. Vamos a mirar muy seriamente a los carteles que vienen por tierra».

Este giro en la estrategia aumenta significativamente la presión sobre Venezuela y coincide con reportes de medios de comunicación sobre supuestos planes del Ejército estadounidense para ejecutar operaciones contra narcotraficantes directamente en territorio venezolano en las próximas semanas.

Una intervención de esta naturaleza complicaría drásticamente la ya tensa relación bilateral, marcada por el reciente despliegue militar de Washington en las costas caribeñas cercanas a Venezuela. La nueva postura de la Casa Blanca apunta a una vigilancia exhaustiva no solo en el mar, sino también en las fronteras terrestres del país suramericano.