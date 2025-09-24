(24 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La NASA lanzó con éxito tres misiones al espacio a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, con el objetivo de estudiar la heliosfera, la meteorología espacial y la atmósfera superior de la Tierra.

El despegue se realizó este miércoles desde Florida a las 7:30 a.m. hora local, con destino al primer punto de Lagrange, una ubicación gravitacionalmente estable entre el Sol y la Tierra.

Una de las misiones, el orbitador IMAP, tiene como objetivo mapear la heliosfera, la capa protectora de nuestro sistema solar. Las otras dos misiones incluyen un satélite de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) para monitorear el viento solar y el observatorio Carruthers Geocorona, que estudiará la exosfera. Los datos que se recaben serán cruciales para entender el impacto del viento solar en la Tierra y para futuras misiones tripuladas, como las del programa Artemis, reseñó EFE

