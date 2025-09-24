(24 de septiembre del 2025. El Venezolano).- A pocas semanas de que se dicte la sentencia contra el productor musical Sean «Diddy» Combs, su madre, Janice Combs, ha enviado una carta al juez a cargo del caso solicitando clemencia.

En el emotivo escrito, Janice Combs reconoció que su hijo «ha cometido errores terribles», pero pidió que se le permitiera pasar los últimos años de su vida a su lado.

La mujer de 84 años también recordó las dificultades de la infancia de su hijo, como la muerte de su padre y de su tío, y cómo estas pérdidas lo motivaron a trabajar para su familia. Diddy fue condenado por dos cargos de transporte para participar en prostitución, aunque fue absuelto de acusaciones de trata sexual, reseñó Infobae

