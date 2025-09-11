(11 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista ha sido apartado de su cargo como director de la selección de fútbol de Venezuela.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) tomó la decisión un día después de que el equipo perdiera su oportunidad de clasificar a la repesca del Mundial de 2026.

La FVF indicó que este movimiento es necesario para garantizar el progreso del equipo. Batista había asumido el rol en marzo de 2023, pero la decepcionante derrota en el último partido de eliminatorias, que hizo que el equipo perdiera el séptimo puesto, selló su destino. Nicolás Maduro, había llamado a una «reestructuración» en el cuerpo técnico.

Anuncios