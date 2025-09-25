(25 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha presentado este jueves a las figuras emblemáticas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por Canadá, Estados Unidos y México. Las insignias seleccionadas son un alce, un águila y un jaguar, animales que simbolizan a las tres naciones anfitrionas.

En un comunicado, el ente regulador del fútbol internacional detalló: “Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila estadounidense, fueron creados para reflejar la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país sede, y para transmitir un mensaje de unidad, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo”.

Perfiles de los Símbolos Deportivos

La FIFA dio a conocer a las tres mascotas en un breve audiovisual difundido en sus redes sociales, indicando que cada uno de estos animales ocupa una posición distinta en el campo de juego:

Anuncios

Maple (Alce Canadiense): Ataviado con los colores rojos de Canadá, porta los guantes característicos de los guardametas o arqueros . La FIFA destaca de él su “ creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo ”.

con los colores rojos de Canadá, los guantes característicos de los o . La FIFA de él su “ ”. Zayu (Jaguar Mexicano): Encarna el “ valioso patrimonio y el dinamismo ” de México y se desempeña como delantero . Su rol es intimidar a los defensores con su “ excepcional agilidad y velocidad ”.

el “ ” de México y se como . Su es a los con su “ ”. Clutch (Águila Estadounidense): Ejerce como centrocampista o mediocampista, predicando con el ejemplo al “elevar la moral de su equipo con energía y determinación”. Se subraya que posee una “personalidad arrolladora”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, resaltó que los tres animales “transmiten júbilo, emoción y ese espíritu de cohesión que define a la Copa Mundial de la FIFA” y serán un “componente fundamental del ambiente festivo” que envolverá al campeonato, reseñó EFE.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial, que por primera vez contará con 48 selecciones, se celebrará el 5 de diciembre en Washington. Argentina acudirá al certamen como el vigente campeón.