(10 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La Casa Blanca ha vuelto a declarar al gobierno de Nicolás Maduro como «ilegítimo» y lo ha acusado de liderar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En una rueda de prensa, la portavoz Karoline Leavitt afirmó que es «inaceptable» para la administración del presidente Donald Trump permitir que «drogas ilegales y letales» ingresen al país.

Leavitt también hizo referencia al reciente ataque estadounidense contra una embarcación con presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua, calificándolo como un «mensaje claro» para los narcotraficantes.

El gobierno venezolano ha rechazado estas acusaciones, denunciando lo que considera una campaña de desinformación por parte de Washington. Este incidente ha exacerbado las ya tensas relaciones diplomáticas entre ambos países, reseñó El Pitazo.