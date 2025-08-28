(28 de agosto del 2025. El Venezolano).- La Casa Blanca ha defendido firmemente su despliegue militar en el Caribe, que incluye buques de guerra e infantes de marina, como una iniciativa vital para combatir el tráfico de drogas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la operación cuenta con el apoyo de numerosos países latinoamericanos.

Leavitt reiteró que el gobierno de Venezuela bajo el régimen de Maduro no es legítimo, sino un «cártel del narcotráfico», y señaló que Maduro está acusado de tráfico de drogas en Estados Unidos, reseñó EFE

El Secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que el despliegue cuenta con el apoyo de naciones como Argentina, Paraguay, Ecuador y Guyana. Organizaciones civiles y grupos conservadores latinoamericanos en EE. UU. también han expresado su apoyo a la medida y han instado al presidente Donald Trump a extender esta presión a otros países de la región.