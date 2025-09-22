(22 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump ha recibido una carta de Nicolás Maduro, pero advirtió que la misiva, en la que Maduro expresa su disposición a dialogar, contiene «muchas mentiras». La portavoz Karoline Leavitt hizo la declaración en una conferencia de prensa en Washington.

«Hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella, y la postura de la Administración (Trump) sobre Venezuela no ha cambiado», dijo Leavitt, refiriéndose a las afirmaciones de Maduro sobre el narcotráfico. La portavoz reiteró que Washington considera al «régimen de Maduro» como ilegítimo. También recordó que el presidente Trump está decidido a utilizar «todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas letales» que, según la administración, provienen de Venezuela.

La confirmación de Leavitt se produce un día después de que Trump evitara responder directamente a la prensa sobre si había recibido la carta, limitándose a decir «Ya veremos qué pasa con Venezuela». La misiva, cuya existencia fue confirmada por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el domingo, está fechada el 6 de septiembre.

En ella, Maduro rechazó las acusaciones de la Casa Blanca sobre el narcotráfico y propuso mantener conversaciones directas con el enviado especial de Trump, Richard Grenell, para abordar la situación, reseñó EFE