(20 de agosto del 2025. El Venezolano).- La Casa Blanca lanzó una nueva cuenta de TikTok, la red social de propiedad china que sigue operando en Estados Unidos con la venia del presidente Donald Trump pese a una ley que exige su venta.

«¡Estados Unidos, VOLVIMOS! ¿Qué tal, TikTok?», se lee en un mensaje que acompaña un video de 27 segundos, la primera publicación de la cuenta de la Casa Blanca en la popular aplicación.

La cuenta tenía alrededor de 4.500 seguidores una hora después del primer video.

La cuenta personal de Trump en TikTok tiene 110,1 millones de seguidores, y su última publicación fue el día de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024.

TikTok es propiedad de la empresa de internet china ByteDance. Una ley federal que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la posesión de Trump, el 20 de enero, reseñó DW.