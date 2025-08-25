(25 de agosto del 2025. El Venezolano).- Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño que se convirtió en un símbolo de las políticas migratorias de la administración Trump, ha sido detenido nuevamente por las autoridades estadounidenses. El arresto se produjo el lunes, 25 de agosto, en Baltimore, Maryland, cuando Ábrego García asistía a una cita en los tribunales de inmigración.

La noticia fue confirmada por su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, quien señaló que la detención ocurre solo tres días después de que su representado fuera liberado por orden judicial en Tennessee. La liberación del viernes, 22 de agosto, le había permitido a Ábrego García regresar a su hogar en Maryland mientras esperaba su juicio por presuntos cargos de tráfico de personas, reseñó DW.

El caso ha generado controversia, con los abogados de Ábrego García argumentando que se trata de un intento por parte del Gobierno de castigarlo por impugnar su deportación inicial a El Salvador. Recientemente, sus defensores afirmaron que el Gobierno de Estados Unidos buscaba deportarlo a Uganda. Por su parte, el Gobierno de Trump ha sostenido que Ábrego García es un violento miembro de la pandilla MS-13 y lo acusa de traficar con otros inmigrantes.

Ábrego García niega todas las acusaciones en su contra. El caso sigue en desarrollo, y se espera que los abogados continúen luchando contra su deportación.