(20 de agosto del 2025. El Venezolano).- El oscarizado Kevin Costner y Jake Gyllenhaal protagonizarán la película Honeymoon With Harry, una comedia dramática adquirida por Amazon MGM basada en la novela inédita de Bart Baker, según informó este lunes The Hollywood Reporter.

El argumento de este filme, todavía sin fecha de estreno, versa sobre un hombre que decide irse de luna de miel con su suegro tras el fallecimiento de su prometida dos días antes de su boda.

En desarrollo en Hollywood desde 2004, la cinta estará dirigida por Glenn Ficarra y John Requa a partir de un guion de Dan Fogelman, quien ha trabajado en series como This is Us, reseñó El Nacional

Anuncios

Ganador de dos premios Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección por Dancing With Wolves (1991), Costner ha dirigido, producido y protagonizado Horizon: An American Saga, un drama sobre la Guerra Civil americana.

Por su parte, Gyllenhaal tuvo un 2024 muy productivo con la serie Presumed Innocent (Se presume inocente) de Apple TV+, que le valió una nominación a los Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor de una serie de drama, además de protagonizar la versión de Road House de Amazon Studios.

El nominado a un Oscar por su actuación en Brokeback Mountain (2005) afronta además su primera nominación a un premio Emmy en la categoría a Mejor Actor Principal en una miniserie por su interpretación como Rusty Sabich en Presumed Innocent.